Kalp krizinden yaşamını yitiren komiserin cenazesi memleketine uğurlandı



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden komiser Gökhan Torun'un (30) cenazesi, emniyetteki törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Gökhan Torun, dün evinde aniden rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Torun'un kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Torun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gökhan Torun için sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile komiserin annesi Hatice Torun ile silah arkadaşları katıldı. Gözyaşı döken Hatice Torun'u, Fatma Şahin teselli etti. Bekar olduğu öğrenilen Gökhan Torun, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın yaptırdığı duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya uğurlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2022-11-28 10:44:31



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