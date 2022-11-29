Şehit er Eyyüp Uğurlu, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu'nun (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu için öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin babası Celal Uğurlu, üvey annesi Fatma Uğurlu, kardeşleri ile silah arkadaşları katıldı. Bekar olduğu öğrenilen Eyyüp Uğurlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

ŞEHİT TEĞMENİN BABASI DA CENAZEYE KATILDI

Törene dün toprağa verilen şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in babası emekli Uzman Çavuş Derde Öztürkmen de katıldı. Öztürkmen, tören boyunca acılı baba Uğurlu'nun kolundan çıkmadı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namaz sonrası şehit Eyyüp Uğurlu'nun cenazesi, asri mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2022-11-29 13:42:41



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