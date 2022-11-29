Gaziantep'te cenaze aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, cenaze aracı ve otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, sürücüler dahil 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine cenaze bıraktıktan sonra Gaziantep yönüne ilerleyen Mustafa P. (45) yönetimindeki 27 BSH 48 plakalı cenaze aracı ile annesini hastaneye götüren Fehmi Y.'nin (52) kullandığı 27 SV 325 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Cenaze aracının devrildiği kazada sürücüler ile otomobildeki Fidan Y. (82) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2022-11-29 15:30:26
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