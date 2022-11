Erol Bulut: Sorunumuz konsantrasyon eksikliği ve bireysel hatalar

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın son dakikalarda maç kaybetmesinin nedeninin bireysel hatalar ve konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Dünya Kupası nedeniyle veriden arada çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Çalışmalarının oldukça ağır geçtiğini dile getiren Erol Bulut, "Günde çift idman yapıyoruz. İlk 10 günü bu şekilde geçirdikten sonra Antalya'da kampta olacağız. Orada 3 hazırlık maçımız olacak. Antrenmanın şiddeti kampta yüksek olacak. Toplamda 23 maç oynayacağız. Bu demek oluyor ki her 3 günde bir maç oynayacağız. Biz de ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz'' dedi.

'3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ'

Kulüp olarak görüştükleri 3-4 oyuncu olduğunu kaydeden Erol Bulut, bu hususta dikkat ettikleri konunun transfer edilecek oyuncuların hemen oynayacak durumda olması gerektiğini aktardı.

Transferlerden olumlu sonuçlar alarak kalan maçları daha iyi değerlendirmeyi hedefledikleri anlatan Bulut, "Ocak ayında transfer dönemi var. O dönemde de ihtiyacımız olan 3-4 transferi inşallah aramıza katabiliriz. Temaslarımızı kurduk ve ilerletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda olumlu sonuçlar alıp geriye kalan maçlara daha iyi bir seviyede oyun oynayarak ilk 10 içerisinde ligi bitirmeyi temenni ediyoruz. Gerçekleri konuşmamız gerekiyor. Kadro derinliğimiz istediğimiz şekilde değil. Sezon başında da en az 3 transfer daha olması gerektiğini söylemiştim. Ama gerçekleştiremedik. Ocak ayında 3-4 futbolcu aramıza katılacak inşallah. Direkt oynayabilecek futbolcular üzerinde yoğunlaşıyoruz. O derinlik olmadığında oyuna ikinci yarı aldığımız futbolcular oyunu maalesef değiştirecek futbolcular değil. Bu istediğimiz anlamda gerçekleşmedi'' şeklinde konuştu.

"SORUNUMUZ KONSANTRASYON VE BİREYSEL HATA"

Erol Bulut, her maçın ardından ekip olarak analizler yaptıklarını ifade ederek, 4-5 maç hep son dakikada kaybettiklerini belirtti. Bunun sebebinin konsantrasyon ve bireysel hatalar olduğuna dikkati çeken Bulut, sözlerini şöyle tamamladı: ''Biz her maçtan sonra sıkıntıları analiz edip çalışıyoruz. 4-5 maç hep son dakikada kaybettiğimiz maç oldu. Şu anda 16 puandayız ama 20-21 puanda rahatlıkla olabilirdik. Bunu sebebinin konsantrasyon eksikliği olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte bireysel hatalar var. Defanstaki hatalarımızın yanı sıra hücumda ürettiğimiz pozisyonları değerIendirmememiz var. Futbolda önemli olan da bunlardır zaten. Pozisyon değerlendiremeyip savunmada bireysel hata yapınca puan kaybediyorsunuz. Bizim ana sorunumuz burada. Maalesef bu gibi sıkıntılarımız devam ediyor. Bireysel olarak kendimizi geliştirmemi lazım. Hatalarımızı düzeltmemiz lazım. Futbol bir takım oyunu. Bir kişi hata yapınca diğer arkadaşları bunu düzeltmesi gerekir. Ama maalesef bizde zincirleme hata oluyor ve sonrasında golü yiyoruz. Bu ara bunu geliştirmeye bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir dönem geçirerek başlayacağımız Beşiktaş maçı ile birlikte minimum hata maksimum verim ile oynayarak istediğimiz puanları almayı hedefliyoruz.''

