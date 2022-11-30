Gaziantep'te akraba aileler arasında silahlı borç- alacak kavgası: 5 yaralı

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, akraba iki aile arasında borçalacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borçalacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerle 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-11-30 19:21:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.