Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 5 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmişte faaliyet gösteren ve örgütle iltisaklı 5 şüpheliyi belirledi. Ekipler, ismi açıklanmayan şüphelilerin adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-01 14:07:21



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