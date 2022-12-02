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İsmail Demir: Stratejik unsurlarda yüzde 100 yerlilik birinci hedefimiz (2)

DHA

İsmail Demir: Stratejik unsurlarda yüzde 100 yerlilik birinci hedefimiz (2)


`YILI 4 MİLYARIN ÜZERİNDE İHRACAT İLE KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ´
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Gaziantep´te ilk defa kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı Temsilciliği´nin açılışı ve Savunma Sanayii İl Buluşması programına katıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda sanayicinin katıldığı toplantıda konuşan İsmail Demir, savunma sanayiini yönlendirme konusunda yürütülen çalışmalar neticesinde, savunma ürün ve hizmetlerin, hem güvenlik birimlerine hem de farklı coğrafyalardaki dost ve kardeş ülkelere önemli katkıda bulunduğunu söyleyerek, "Aslında bizim gücümüz bir anlamda onların da gücüne güç katar duruma gelmekte. Son yıllarda çeşitli platform ve ürünlerin ihracatında artışlar yaşanmaya başladık ve kendi silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz gittikçe artan oranda yerli ve milli teknolojilerle donatılmaya başlandı. Bu da bize bir özgüven, masada bir güç ve kendi milli çıkarlarımızı savunma konusunda kimseye hesap vermeden, danışmadan, bakmadan kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi inisiyatifini getirdi´´ diye konuştu.
`İHRACAT BU İŞİN AMİRAL GEMİSİ´
İsmail Demir, program kapsamında sundukları kredilerin büyüklüğünün güncel rakam olarak 600 milyon liraya ulaştığını belirtti. Şu an itibariyle 3 milyar 800 milyona yakın bir ihracat rakamının olduğuna dikkat çeken Demir, 4 milyarın üzerinde bir rakamla yılı kapatmayı hedeflediklerini aktararak, şöyle dedi:
"Savunma sanayisinde sürdürülebilir ve rekabetçi bir teknoloji tabanının korunması hedefiyle savunma sanayi yatırım ve geliştirme faaliyetlerini destekleme programını kurguladık. Programla savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarının desteklenmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan yatırım ve ihracatların finansmanı için kredi kullandırıyoruz. Aynı zamanda bir yatırım fonu kurduk, cüzi miktarda bir kaynak koyabildik ama bu yatırım fonu da kabiliyetli şirketlerimizi bulup, yatırım yapıp, onları bir anlamda bu sahaya kazandırmak amacı güdüyor. Bu program kapsamında sunduğumuz kredilerin büyüklüğü son güncel rakam olarak söylüyorum toplamda 600 milyon liraya ulaştı. Tabi ihracat bu işin, sürdürülebilirliğin amiral gemisi. Şu an itibariyle 3 milyar 800 milyona yakın bir ihracat rakamımız var. Aralık sonu geldiğinde yılı 4 milyarın üzerinde kapama ihtimalimiz çok büyük ki hedefimiz de buydu. Bunun da ihracat başarısı için kayda geçmesi gerekiyor." (DHA)Kadir GüneşAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2022-12-02 19:07:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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