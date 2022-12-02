Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde GaziantepŞanlıurfa otoyolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABR 672 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Orhan Sarı´nın kullandığı 33 AAL 728 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2'si çocuk 7 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimliği henüz belirsiz 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 2´si ağır 5 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GüneşAhmet ATMACA
2022-12-02 21:28:22
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