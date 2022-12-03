Gaziantep'teki PKK operasyonunda 2 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK içinde geçmişte silahlı olarak faaliyet gösteren 2 şüphelinin, terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetinde olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışmasının ardından ismi açıklanmayan 2 şüphelinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda evlerde suç unsuru dijital materyaller ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-03 12:08:04



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