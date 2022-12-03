Camiden çanta hırsızlığına tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, camide unutulan çantayı çalan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan M.S. tutuklanırken, G.T. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Karatarla Mahallesi'ndeki camide abdest alırken bıraktığı çantasının çalındığını fark eden kişi, polise bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından çantanın, M.S. ve G.T. tarafından çalındığını belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.S. tutuklanırken, G.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-03 15:44:48



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