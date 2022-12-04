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Kamyonetin çarptığı Hiranur, kurtarılamadı

DHA

Kamyonetin çarptığı Hiranur, kurtarılamadı


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Hiranur Bayındır (10), hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi Hiranur Bayındır'a kamyonet çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bayındır'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hiranur Bayındır, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hiranur'un cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan kamyonet şoförünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-12-04 12:49:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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