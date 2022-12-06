Gaziantep'te 'Silindir' operasyonuna 10 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Silindir' adı verilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 'Silindir' operasyonu kapsamında, Gaziantep'te özel harekat destekli 10 adrese baskın düzenlendi. Ekiplerin baskın yaptığı adreslerdeki aramalarda; 8 tabanca, 3 tüfek, 12 şarjör, 175 fişek ve 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suç aletlerine el koyan ekiplerin gözaltına aldığı, ismi açıklanmayan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-12-06 15:57:28
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