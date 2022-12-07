Gaziantep'te 24 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri getirdiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 24 kaçak göçmeni yakaladı. Sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen göçmenleri, yurda getirdiği belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-12-07 12:05:34
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