Gaziantep'te kumar oynatan 9 kişiye gözaltı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda kumar oynatan 9 şüpheli gözaltına alındı, kumar oynayan 40 kişiye de idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin iş yerine yaptığı baskında kumar oynanmasına imkan sağlayan 2 şüpheli ile iş yeri adına oyun oynayan 7 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kumar oynarken yakalanan 40 kişiye ise 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 581'er lira idari para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-07 14:56:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.