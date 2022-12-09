Gaziantep'te 125 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te jandarmanın bir hafta içinde düzenlediği operasyonlarda 125 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komanda destekli özel timler ile Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 125 kaçak göçmeni yakaladı. Sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilen göçmenleri, yurda getirdiği belirlenen 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 6 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-12-09 12:01:27



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