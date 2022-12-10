Kazada yaralanan Enes, bir hafta sonra yaşamını yitirdi

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Ahmet ATMACA/GAZİNTEP, (DHA)GAZİANTEP'te motosikletiyle otomobile çarpan motokurye Enes Çelik (19), tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 3 Aralık günü Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerine doğru giden Enes Çelik´in kullandığı motosiklet, ana yola çıkışta plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kazayı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motokuryelik yapan Enes Çelik, ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çelik, bugün, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Enes Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-12-10 14:34:19



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