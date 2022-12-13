Gaziantep'te, 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bir iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 1 Aralık tarihinde hırsızlık yapıldı. İş yeri sahibinin şikayetinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, tırmanarak girdikleri iş yerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli tespit edildi. Kimlikleri belirlenen İ.S. ve H.H. isimli şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-13 09:28:41



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