Gaziantep´te inşaat işçisinin ölümünde sahte içki şüphesi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, içtiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Mehmet Ali Uğur (47), hayatını kaybetti.

Olay, gece Düztepe Mahallesi´nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan Mehmet Ali Uğur, iddiaya göre, geç saatte sahte içki içti. Bir süre sonra Uğur´un fenalaştığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, zehirlenme şüphesiyle Uğur´u Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Uğur, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Uğur´un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk babası Mehmet Ali Uğur´un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Uğur´un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2022-12-13 13:07:45



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