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Gaziantep´te inşaat işçisinin ölümünde sahte içki şüphesi

DHA

Gaziantep´te inşaat işçisinin ölümünde sahte içki şüphesi


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, içtiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Mehmet Ali Uğur (47), hayatını kaybetti.
Olay, gece Düztepe Mahallesi´nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan Mehmet Ali Uğur, iddiaya göre, geç saatte sahte içki içti. Bir süre sonra Uğur´un fenalaştığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, zehirlenme şüphesiyle Uğur´u Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Uğur, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Uğur´un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk babası Mehmet Ali Uğur´un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Uğur´un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2022-12-13 13:07:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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