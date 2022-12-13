Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, asansöre binen genç kızı bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkıştığı öne sürülen A.K. (15) adlı kız çocuğuna, polis ekiplerince güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalandı.

Seyrantepe Mahallesi´nde 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden bir kişi geldi. İddiaya göre, asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı N.T.'ye cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T.´nin çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-13 14:19:21



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