Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak firari olarak aranan G.K., polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY siyahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari G.K.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Adresi tespit edilen aynı zamanda terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen G.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-12-14 13:16:14
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