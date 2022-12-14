Gaziantep'te, PKK operasyonunda 1 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşılan 2 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden birisi 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-14 13:28:39



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