Sağlıkçılara darpta kalbi duran hasta yakınına müdahale eden hemşire: Bizim için en önemlisi insan hayatı

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde serum geç getirildiği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçiren hasta yakını Hasan B.´ye ilk müdahaleyi yapıp, hayata döndüren sağlıkçılardan hemşire Tansu Titiz Sayın, mesleklerinin gereğini yaptıklarını söyledi. Sayın, "Bizim için en önemlisi insan hayatı. Olay sırasında kalp krizi geçiren hastayı duyunca tüm arkadaşlarım müdahale etti. Bize yapılan o saldırı o an olmamış gibi sadece işimizi yaptık" dedi. Bu arada, İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nin yanı sıra 2 hastanede daha sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda bulunulduğu, toplam 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nde dün öğle saatlerinde mide rahatsızlığı nedeniyle dahiliye servisine gelen hasta, serum takılması için müşahede odasına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Zelihanur Bozkurt, bir süre sonra yanına gittiği hastanın yakınları tarafından serumu geç getirdiği için saldırıya uğradı. Odada başlayıp koridorda devam eden kavga sırasında, hasta yakınlarının saldırısına maruz kalan güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter Mehmet Azlağ, röntgen teknikeri Mustafa Çetin ve hemşire Zelihanur Bozkurt yaralandı. Saldırı anında danışmada görev yapan güvenlik görevlisi İlker Turunç´un gözü, cam kırıklarıyla yaralanırken, kafasına taşla vurulan röntgen teknisyeni Mustafa Çetin´de ise kafa travması oluştu.

HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ, CEBİNDEN BIÇAK ÇIKTI

Kavga sırasında hasta yakınlarından Hasan B. ise yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdiği tespit edilen Hasan B.´ye ilk müdahaleyi, yine hastanenin doktor ve hemşireleri yaptı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hasan B., daha sonra Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hasan B.´nin durumunun kritik olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Hasan B.,'nin olayın ardından üzerinden bıçak çıktığı öğrenildi.

DIŞARDAN TAŞ GETİRDİLER

Sağlıkçılara ve güvenlik görevlilerini darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, görevlilerin taşlı sopalı saldırıya uğradığı, bir kişinin olay sırasında dışarıya çıkıp taş getirerek görevlilere vurduğu görüldü. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

'BİZE SALDIRMAMIŞLAR GİBİ DAVRANDIK'

Kalp krizi geçiren Hasan B.,'ye ilk müdahaleyi yapan sağlıkçılardan hemşire Tansu Titiz Sayın, olay anında mesleklerinin gereğini yaptıklarını belirterek, en önemli konunun insan hayatı olduğunu söyledi. Her şeye rağmen her koşulda mesleklerine devam ederek hayat kurtarmak için çalışacaklarını kaydeden hemşire Sayın, "Bizim için en önemlisi insan hayatı. Olay sırasında kalp krizi geçiren hastayı duyunca tüm arkadaşlarım müdahale etti. Bize yapılan o saldırı o an olmamış gibi sadece işimizi yaptık. Acil serviste acil bir hastanın olduğu söylendi. Arkadaşlarımızın darp edilme olayından haberdar değildik. Yukarıya çıktık, her zamanki gibi acil ekibi ve müdahale ekibi olarak gerekli müdahalemizi yaptık. Hasta hayata geri döndü. Sevki için yazı yazdık. Dışarıdan sürekli kavga sesleri geliyordu. Müdahale sırasında aslında duyduk bu saldırıyı. Bizim işimiz hastayı geri döndürmekti. Bu olay hiç yaşanmamış gibi sanki bu hasta o hasta değilmiş gibi müdahale edip işimize odaklandık. Arkadaşlarımız yaralansa da hastaya müdahale ettik. İşimizin gereği bu bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

'BU OLAY ÖRNEK OLMALI'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların karşısında olduklarını belirterek, yaşanan olayın sağlıkçıların ne kadar önemli bir iş yaptıklarını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Tolay, darp edilmelerine rağmen kendilerine saldıran ve bu sırada fenalaşan kişiye yine ilk müdahalenin sağlıkçılar tarafından yapıldığına dikkat çekerek, "Saldırı sırasında saldırı yapan ailenin babası kalp krizi geçiriyor ve bu sırada yine saldırıya uğrayan sağlıkçılarımız hastaya anında müdahale ederek kalp krizi geçirip ölmek üzere olan kişiyi hayata döndürüyor. Bu olay karşısında çok üzgünüz. Umarım bu son olur diyoruz. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Saldırıya uğrayan 2 arkadaşımız Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yatıyor. Saldırı anında danışmada görev yapan gözlüklü bir kardeşimizin gözüne yumruk vuruluyor ve gözü cam kırıklarıyla parçalanıyor. Yine röntgen teknisyeni bir arkadaşımızın kafasına taş ile vuruyorlar, kafa travması oluşuyor ve kafatasında kırık oluşuyor. Yine iki güvenlik görevlimiz müdahale sırasında taşlarla biri kulağından darbe alıyor, diğeri yine taşla kafasından darbe alıyor ve beyinde ödem oluştuğu teşhisi konuluyor. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

3 AYRI SALDIRIYA 12 GÖZALTI

Bu arada, dün İnayet Topçuoğlu Hastanesinin yanı sıra 2 ayrı sağlık kuruluşunda daha sağlık çalışanları hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. 2 özel hastanede gerçekleşen saldırılarda hasta yakınlarının fiziki müdahalesine karşılaşan 2 sağlıkçı hafif yaralandı. Bu hastanelerde yapılan saldırılara ilişkin polis ekipleri tarafından 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, "13.12.2022 tarihinde ilimizde bulunan üç ayrı sağlık kurumunda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen fiili saldırı olayları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

