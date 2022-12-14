Sağlıkçılara darpta kalbi duran hasta yakınına müdahale eden hemşire: Bizim için en önemlisi insan hayatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçılara darpta kalbi duran hasta yakınına müdahale eden hemşire: Bizim için en önemlisi insan hayatı

DHA

Sağlıkçılara darpta kalbi duran hasta yakınına müdahale eden hemşire: Bizim için en önemlisi insan hayatı


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde serum geç getirildiği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçiren hasta yakını Hasan B.´ye ilk müdahaleyi yapıp, hayata döndüren sağlıkçılardan hemşire Tansu Titiz Sayın, mesleklerinin gereğini yaptıklarını söyledi. Sayın, "Bizim için en önemlisi insan hayatı. Olay sırasında kalp krizi geçiren hastayı duyunca tüm arkadaşlarım müdahale etti. Bize yapılan o saldırı o an olmamış gibi sadece işimizi yaptık" dedi. Bu arada, İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nin yanı sıra 2 hastanede daha sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda bulunulduğu, toplam 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nde dün öğle saatlerinde mide rahatsızlığı nedeniyle dahiliye servisine gelen hasta, serum takılması için müşahede odasına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Zelihanur Bozkurt, bir süre sonra yanına gittiği hastanın yakınları tarafından serumu geç getirdiği için saldırıya uğradı. Odada başlayıp koridorda devam eden kavga sırasında, hasta yakınlarının saldırısına maruz kalan güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter Mehmet Azlağ, röntgen teknikeri Mustafa Çetin ve hemşire Zelihanur Bozkurt yaralandı. Saldırı anında danışmada görev yapan güvenlik görevlisi İlker Turunç´un gözü, cam kırıklarıyla yaralanırken, kafasına taşla vurulan röntgen teknisyeni Mustafa Çetin´de ise kafa travması oluştu.
HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ, CEBİNDEN BIÇAK ÇIKTI
Kavga sırasında hasta yakınlarından Hasan B. ise yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdiği tespit edilen Hasan B.´ye ilk müdahaleyi, yine hastanenin doktor ve hemşireleri yaptı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hasan B., daha sonra Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hasan B.´nin durumunun kritik olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Hasan B.,'nin olayın ardından üzerinden bıçak çıktığı öğrenildi.
DIŞARDAN TAŞ GETİRDİLER
Sağlıkçılara ve güvenlik görevlilerini darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, görevlilerin taşlı sopalı saldırıya uğradığı, bir kişinin olay sırasında dışarıya çıkıp taş getirerek görevlilere vurduğu görüldü. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
'BİZE SALDIRMAMIŞLAR GİBİ DAVRANDIK'
Kalp krizi geçiren Hasan B.,'ye ilk müdahaleyi yapan sağlıkçılardan hemşire Tansu Titiz Sayın, olay anında mesleklerinin gereğini yaptıklarını belirterek, en önemli konunun insan hayatı olduğunu söyledi. Her şeye rağmen her koşulda mesleklerine devam ederek hayat kurtarmak için çalışacaklarını kaydeden hemşire Sayın, "Bizim için en önemlisi insan hayatı. Olay sırasında kalp krizi geçiren hastayı duyunca tüm arkadaşlarım müdahale etti. Bize yapılan o saldırı o an olmamış gibi sadece işimizi yaptık. Acil serviste acil bir hastanın olduğu söylendi. Arkadaşlarımızın darp edilme olayından haberdar değildik. Yukarıya çıktık, her zamanki gibi acil ekibi ve müdahale ekibi olarak gerekli müdahalemizi yaptık. Hasta hayata geri döndü. Sevki için yazı yazdık. Dışarıdan sürekli kavga sesleri geliyordu. Müdahale sırasında aslında duyduk bu saldırıyı. Bizim işimiz hastayı geri döndürmekti. Bu olay hiç yaşanmamış gibi sanki bu hasta o hasta değilmiş gibi müdahale edip işimize odaklandık. Arkadaşlarımız yaralansa da hastaya müdahale ettik. İşimizin gereği bu bununla da gurur duyuyoruz" dedi.
'BU OLAY ÖRNEK OLMALI'
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların karşısında olduklarını belirterek, yaşanan olayın sağlıkçıların ne kadar önemli bir iş yaptıklarını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Tolay, darp edilmelerine rağmen kendilerine saldıran ve bu sırada fenalaşan kişiye yine ilk müdahalenin sağlıkçılar tarafından yapıldığına dikkat çekerek, "Saldırı sırasında saldırı yapan ailenin babası kalp krizi geçiriyor ve bu sırada yine saldırıya uğrayan sağlıkçılarımız hastaya anında müdahale ederek kalp krizi geçirip ölmek üzere olan kişiyi hayata döndürüyor. Bu olay karşısında çok üzgünüz. Umarım bu son olur diyoruz. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Saldırıya uğrayan 2 arkadaşımız Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yatıyor. Saldırı anında danışmada görev yapan gözlüklü bir kardeşimizin gözüne yumruk vuruluyor ve gözü cam kırıklarıyla parçalanıyor. Yine röntgen teknisyeni bir arkadaşımızın kafasına taş ile vuruyorlar, kafa travması oluşuyor ve kafatasında kırık oluşuyor. Yine iki güvenlik görevlimiz müdahale sırasında taşlarla biri kulağından darbe alıyor, diğeri yine taşla kafasından darbe alıyor ve beyinde ödem oluştuğu teşhisi konuluyor. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.
3 AYRI SALDIRIYA 12 GÖZALTI
Bu arada, dün İnayet Topçuoğlu Hastanesinin yanı sıra 2 ayrı sağlık kuruluşunda daha sağlık çalışanları hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. 2 özel hastanede gerçekleşen saldırılarda hasta yakınlarının fiziki müdahalesine karşılaşan 2 sağlıkçı hafif yaralandı. Bu hastanelerde yapılan saldırılara ilişkin polis ekipleri tarafından 8 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, "13.12.2022 tarihinde ilimizde bulunan üç ayrı sağlık kurumunda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen fiili saldırı olayları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-12-14 14:37:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 ...
Gaziantep'te, PKK operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te, PKK operasyonunda 1 tutuklama
Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 6 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 6 zanlı ...
Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu şempanze: "Can"
YEREL HABERLER Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu şempanze: ...
Gaziantep'teki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin 12 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki sağlık çalışanlarına yönelik ...
Güneydoğulu ihracatçılara yeni nesil ihracat destekleri anlatılacak
YEREL HABERLER Güneydoğulu ihracatçılara yeni nesil ihracat ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Kalp krizi geçiren saldırgan hasta yakınına müdahale eden sağlıkçılar olayı anlattı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren saldırgan hasta yakınına müdahale ...
Sağlıkçıları darbederken kalp krizi geçiren hasta yakınına aynı hastanede ilk müdahale
YEREL HABERLER Sağlıkçıları darbederken kalp krizi geçiren hasta ...
Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 1 zanlı ...
(Görüntülü) GAZİANTEP - SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ; ACİL MÜDAHALE İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP - SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI ...
Sağlık çalışanlarına saldırı sırasında kalp krizi geçirdi; acil müdahale ile hayata döndürüldü - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına saldırı sırasında kalp krizi ...
Sağlık çalışanlarına saldırı sırasında kalp krizi geçirdi; acil müdahale ile hayata döndürüldü
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına saldırı sırasında kalp krizi ...
Gaziantep'te 20 öğrenci ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 20 öğrenci ilk kez uçağa binmenin ...
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
(Görüntülü) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ?NDE ÇAĞRI MERKEZİ KURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ?NDE ÇAĞRI MERKEZİ ...
GAÜN'lü öğrenciler, hayırsever ailenin kurduğu çağrı merkeziyle eğitim alarak para kazanacak
YEREL HABERLER GAÜN'lü öğrenciler, hayırsever ailenin kurduğu çağrı ...
Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli yakalandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan ...
Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan ...
Gaziantep'te genç kızı tehdit edip istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te genç kızı tehdit edip istismarda ...
Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ...
(Görüntülü) GAZİANTEP?TE İNŞAAT İŞÇİSİNİN ÖLÜMÜNDE SAHTE İÇKİ ŞÜPHESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP?TE İNŞAAT İŞÇİSİNİN ÖLÜMÜNDE ...
Gaziantep´te inşaat işçisinin ölümünde sahte içki şüphesi
YEREL HABERLER Gaziantep´te inşaat işçisinin ölümünde sahte içki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.