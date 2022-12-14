Gaziantep'te telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, telefonla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri çeşitli suçlamalar yönelterek kandırıp, dolandırdığı belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Dolandırıcılıkları gerçekleştiren 6 şüpheliyi belirleyen ve savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, ismi açıklanmayan 6 kişi de gözaltına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-14 14:39:38



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