Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheliyi tespit etti. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine düzenlediği operasyonla 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-14 16:29:30



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