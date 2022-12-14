Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheliyi tespit etti. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine düzenlediği operasyonla 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-12-14 16:29:30
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