Gaziantep Valiliği'nden CHP'li Salıcı'ya 'uyuşturucu' tepkisi



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Valiliği'nce yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın TBMM'de yaptığı konuşmada Gaziantep'te bazı mahalle ve polis merkezi yakınındaki okulların çevresinde uyuşturucu satıldığını söylemesine tepki gösterilip, yapılan açıklamanın kötü niyetli olduğu belirtildi.

Gaziantep'te hafta sonu çeşitli temaslarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bugün TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Gaziantep'te polis merkezinin, okulların yanında uyuşturucu satılıyor, sadece tabela asmadıkları kalmış" dedi. Gaziantep Valiliği'nce ise akşam saatlerinde konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Salıcı'nın söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı TBMM kürsüsünden Gaziantep ile ilgili bazı mahalle ve okul isimleri vererek özetle; mahallelerde ve okullarda herkesin bildiği bir şekilde uyuşturucu satıldığı, yetkililerin bu duruma müdahale etmediği şeklinde ifadeler kullanmıştır. Bir insanın Gaziantep´te okul önlerinde devlet kontrolünde uyuşturucu satıldığını TBMM kürsüsünde dile getirmesi için ya şehri tanımaması ya da kötü niyetli olması gerekir."

Salıcı'nın açıklamalarının Gaziantep'e yapılan sistemli bir kötülük olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Salıcı´nın gezi maksatlı geldiği şehrimizde eline tutuşturulan notları teyit etmeden paylaşması sadece şehri tanımamasıyla açıklanacak bir durum değildir. Aynı zamanda Gaziantep´imize yaptığı sistemli bir kötülüktür. Sayın Salıcı'nın Gaziantep´imizin sahip olduğu güven ve huzur sayesinde oluşan kardeşlik iklimiyle gelişmesini ve kalkınmasını, içine sindiremeyerek sistemli bir karalamanın parçası olduğunu üzülerek görüyoruz. Bahse konu 3 mahallemizde; bahse konu okullar başta olmak üzere okul ve okul önlerinde uyuşturucu satışı ile ilgili herhangi bir olay meydana gelmemiştir. 'Güvenli Okul' uygulaması kapsamında Kent Güvenlik Sistemi ve Okul Polisi uygulamaları ile okulların kontrolleri 7/24 yapılmaktadır. 2021 Haziran ayında gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin sokak satıcılarına yönelik tek seferde yapılan en büyük operasyonu olan Vatan Operasyonu´nda 310 sokak satıcısı yakalanmış ve yakalanan şahıslardan 283´ü tutuklanmıştır. 3 mahallemizde 2021 yılında 1019 uyuşturucu olayına müdahale edilerek 1306 şüpheli yakalanmış, yakalanan 171 şüpheli tutuklanmıştır. Farabi Sokak civarında 2022 yılında 595 uyuşturucu olayına müdahale edilerek 655 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 34`ü tutuklanmıştır."

Gaziantep'te bu yılın 11 aylık dönemde 44 operasyon yapıldığına değinilen açıklamada, "12 bin 754 olayda 16 bin 153 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış, uyuşturucu imal ve ticareti kapsamında 1563 olayda 2 bin 754 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış, uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan 11 bin 191 olayda 13 bin 399 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonel çalışmalarda 1476 şüpheli tutuklanmış, 485 şahsa adli kontrol uygulanmıştır. Bu operasyonlarda, 920 kilo esrar, 201 kilo metamfetamin, 61 kilo sentetik kannabinoid ve 20 kilo eroin ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, suç eşyası satın almak ve kabul etmek suçundan 2022 yılı içerisinde 84 hurda satan iş yerine işlem yapıldığı, 3 iş yerine para cezası kesildiği, 52 hurda satan işletmenin faaliyetlerine son verildiği ve 1303 metruk binanın da yıkıldığı belirtilerek, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizle aldığımız tüm önlemlere rağmen, milletvekili sorumluluğuna yakışmayan, şehrimizi ve çalışmalarımızı karalayan bu anlayışı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-14 21:42:48



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