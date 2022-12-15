Kuru yemişçi, borç kavgasında öldürüldü

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te kuru yemişçi Muharrem Alıcı (22), borçalacak kavgasında husumetlileri tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam, Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muharrem Alıcı, kuru yemişçi dükkanında borçalacak meselesinden husumetlileriyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Alıcı, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Alıcı, kurtarılamadı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2022-12-15 11:36:46



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