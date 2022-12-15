Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Gaziantep'te kampa girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Gaziantep'te kampa girdi

DHA

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Gaziantep'te kampa girdi


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Gaziantep'te kampa başladı.
İtalya´da aldıkları Avrupa şampiyonluğunun ardından 1-10 Nisan 2022 tarihinde Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası'na katılım göstererek büyük bir başarıya imza atan sporcular, 2023 yılındaki Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Gaziantep'te start verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda kamp yapan milli futbolcular, her gün çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürüyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, önemli başarılar elde eden Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kentte ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını belirtti. Takımın önümüzdeki turnuvalarda da önemli başarılar elde edeceğini kaydeden Efiloğlu, ''Engelsiz Sporlar Müdürlüğü olan Türkiye´de tek belediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Bu farkındalığı ortaya koyma açısından Down Sendromlu Futsal Milli Takımı´nın Gaziantep´te kamp yapması bizim için çok önemli. Daha öncesinde buna benzer ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza attık. `Spor şehri Gaziantep´ Projesi kapsamında Avrupa Şampiyonu ve Dünya üçüncüsü milli takımımızı Gaziantep´te ağırlamak bizimi için büyük bir onur. Bir farkındalık oluşturulacak ve ayrıcalık yapılacaksa elbette bu milli takımımıza yapılmalıydı. Büyükşehir Belediyesi olarak 10 gün boyunca milli takımımızın bütün masraflarını, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bundan da çok mutluyuz'' dedi.
'İLKLERİ BAŞARDIK'
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar ise, sporcularının çalışmalarının iyi gittiğini kaydederek, Türkiye'de engelliler branşında ilkleri başardıklarını söyledi. Acar, alınan başarıların kolay olmadığını, takımın ciddi emek verdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
''Sporun şehri Gaziantep´te olmaktan çok büyük bir onur duyuyoruz. 2021 yılında takımımız Avrupa Şampiyonu, 2022 yılında dünya 3´üncüsü oldu. Ülkemize engelliler branşında ilkleri başardık. Fatma Şahin´in bizi burada ağırlaması çok büyük bir onur. Çocukların çalışmaları gayet iyi gidiyor. Biz farklı illerde kamp yaparak buradaki down sendromlu çocukların futsal açısından daha iyi gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Gaziantep´ten de önümüzdeki dönemlerde hem lige bir takım hem de milli takıma sporcu yetişmesini istiyoruz. Bunun için daha çok çabalayacağız. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Bu başarıları elde etmek kolay değil.''GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Down sendromlulaın antrenmanları
Zekeriya Efiloğlu'nun açıklamaları
İbrahim Acar'ın açıklamarı
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-12-15 14:19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te kumar oynamaya yer temin eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kumar oynamaya yer temin eden şüpheli ...
(Görüntülü)KURU YEMİŞÇİ, BORÇ KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KURU YEMİŞÇİ, BORÇ KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Kuru yemişçi, borç kavgasında öldürüldü
YEREL HABERLER Kuru yemişçi, borç kavgasında öldürüldü
Gaziantep'in Araban ilçesinde sis etkili oldu
YEREL HABERLER Gaziantep'in Araban ilçesinde sis etkili oldu
Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi öldü
Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Gaziantep'te "Zincir 2" operasyonu kapsamında 13 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Zincir 2" operasyonu kapsamında 13 ...
Gaziantep Valiliği'nden CHP'li Salıcı'ya 'uyuşturucu' tepkisi
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliği'nden CHP'li Salıcı'ya 'uyuşturucu' ...
Gaziantep Valiliğinden CHP'li Salıcı'nın uyuşturucu açıklamalarına tepki:
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliğinden CHP'li Salıcı'nın uyuşturucu ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE ZİNCİRLEME KAZA 17 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 17 ...
Gaziantep'te zincirleme kaza: 17 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te zincirleme kaza: 17 yaralı
Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 17 kişi ...
Nizip Çayı'nda balık ölümleri görüldü
YEREL HABERLER Nizip Çayı'nda balık ölümleri görüldü
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına ...
Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
YEREL HABERLER Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich ...
(Görüntülü) SAĞLIKÇILARA DARPTA KALBİ DURAN HASTA YAKININA MÜDAHALE EDEN HEMŞİRE BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ İNSAN HAYATI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAĞLIKÇILARA DARPTA KALBİ DURAN HASTA ...
(Görüntülü) KIZ ÇOCUĞUNA ASANSÖRDE CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIZ ÇOCUĞUNA ASANSÖRDE CİNSEL İSTİSMARA ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON 6 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE TELEFON ...
Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan ...
Gaziantep'te telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 ...
Sağlıkçılara darpta kalbi duran hasta yakınına müdahale eden hemşire: Bizim için en önemlisi insan hayatı
YEREL HABERLER Sağlıkçılara darpta kalbi duran hasta yakınına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.