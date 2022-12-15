PKK propagandasından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 'terör örgütü PKK propagandası yapma' suçundan yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan firari A.A., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesi ile 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A.,'nın adresini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla A.A.´yı yakalayıp, gözaltına aldı. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-15 14:59:55



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