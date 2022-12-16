Kazada ölen astsubayın cenazesi memleketine uğurlandı

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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Emrah Daşkol'un (26) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a gönderildi.

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Emrah Daşkol yönetimindeki 44 KR 400 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Sakçagözü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, ağır yaralanan astsubay Emrah Daşkol, ambulansla kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Astsubay Emrah Daşkol için bugün görev yaptığı Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Doğan Şar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, astsubay Daşkol'un annesi Zeliha, babası Mahmut ve kardeşi Mehmet Daşkol ile yakınları katıldı. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törende Daşkol'un özgeçmişi okundu. Astsubay Emrah Daşkol'un cenazesi, yapılan duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2022-12-16 15:43:59



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