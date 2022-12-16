Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü operasyonla yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.D., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari O.D.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Adresi belirlenen ve operasyonla yakalanan O.D., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-16 17:05:53



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