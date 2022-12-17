Gaziantep'te 1 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirildi

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis operasyonunda 1 milyon 490 bin bandrolsüz makaron ile 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi; 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, otomobil ve depoda arama yaptı. Ekipler, 1 milyon 490 bin bandrolsüz boş makaron ile 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Makaron ve telefonlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-17 12:59:02



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