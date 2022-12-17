Otomobildeki 48 kilo metamfetamini 'Argos' buldu

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Argos' ile yapılan aramada 48 kilo 245 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçlarda arama yaptı. Durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Argos' ile yapılan aramada 48 kilo 245 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)

2022-12-17 14:11:41



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