Gaziantep'te, akaryakıt istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, akaryakıt istasyonlarından hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Güvenevler ve Alparslan Mahallesi'nde farklı tarihlerde 2 ayrı akaryakıt istasyonunda hırsızlık meydana geldi. Görevlilerin hırsızlığı fark ederek şikayette bulunmasının ardından polis çalışma başlattı. Ekiplerin, istasyonların güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi üzerine, hırsızlık şüphelilerinin S.B. ve M.Y. olduğu belirlendi. 2 şüpheli, ekiplerin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklanırken, M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-12-18 10:57:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.