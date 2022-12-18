Gaziantep'te, akaryakıt istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, akaryakıt istasyonlarından hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Güvenevler ve Alparslan Mahallesi'nde farklı tarihlerde 2 ayrı akaryakıt istasyonunda hırsızlık meydana geldi. Görevlilerin hırsızlığı fark ederek şikayette bulunmasının ardından polis çalışma başlattı. Ekiplerin, istasyonların güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi üzerine, hırsızlık şüphelilerinin S.B. ve M.Y. olduğu belirlendi. 2 şüpheli, ekiplerin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklanırken, M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-18 10:57:44



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