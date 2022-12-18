Briketçide kum yığını altında kalan işçi kurtarıldı

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GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te çalıştığı briketçide kum yığınının altında kalan İbrahim Halil Göv (18), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Burak Mahallesi Briketçiler Sitesi'nde meydana geldi. Briketçide çalışan İbrahim Halil Göv, kum yığının altında kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İtfaiye ekipleri, 30 dakika süren müdahale sonrası Göv'ü kurtardı. Göv, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-18 14:57:41



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