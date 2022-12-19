Gaziantep'te 22 kaçak göçmen yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te polisin bir eve düzenlediği baskında 22 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 22 yabancı uyruklu kaçak göçmen, yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis, ev sahibi ile organizatörlük yaptığı belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-19 14:18:29



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