Gaziantep'te, 'rehine kurtarma' tatbikatı

GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, polis özel harekat timleri tarafından rehine kurtarma tatbikatı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında olası rehine olaylarına yönelik tatbikat yaptı. Senaryo gereği tramvayda bulunanların rehin alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Zırhlı araçlar ile bölgeye giden ekipler, etrafı çevrilen tramvayda bulunanların kurtarılmasına yönelik operasyon başlattı. Sis bombalarının kullanıldığı operasyonda patlayıcı kullanılma ihtimaline karşı sinyal kesici ve bomba imha robotu önlem aldı. Tramvaya giren özel harekat ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra, bomba imha ekipleri ve dedektör köpek ile arama yapıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)
2022-12-19 15:38:40
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