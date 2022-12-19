Gaziantep'te, 'rehine kurtarma' tatbikatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te, 'rehine kurtarma' tatbikatı

DHA

Gaziantep'te, 'rehine kurtarma' tatbikatı


GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, polis özel harekat timleri tarafından rehine kurtarma tatbikatı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında olası rehine olaylarına yönelik tatbikat yaptı. Senaryo gereği tramvayda bulunanların rehin alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Zırhlı araçlar ile bölgeye giden ekipler, etrafı çevrilen tramvayda bulunanların kurtarılmasına yönelik operasyon başlattı. Sis bombalarının kullanıldığı operasyonda patlayıcı kullanılma ihtimaline karşı sinyal kesici ve bomba imha robotu önlem aldı. Tramvaya giren özel harekat ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra, bomba imha ekipleri ve dedektör köpek ile arama yapıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)
2022-12-19 15:38:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te kadınlar ağaçları örgüleriyle giydirdi
YEREL HABERLER Gaziantep'te kadınlar ağaçları örgüleriyle giydirdi
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE 22 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE 22 KAÇAK GÖÇMEN ...
(Görüntülü)KADINLARIN HAZIRLADIĞI ÖRGÜ YÜNLER, AĞAÇLARA GİYDİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KADINLARIN HAZIRLADIĞI ÖRGÜ YÜNLER, ...
Gaziantep'te 22 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 22 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep'te PÖH ekipleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PÖH ekipleri rehine kurtarma tatbikatı ...
Moda Gaziantep Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Moda Gaziantep Fuarı açıldı
Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE SERVİS MİNİBÜSÜ, KAMYONETE ÇARPTI: 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE SERVİS MİNİBÜSÜ, ...
Gaziantep'te servis aracının çaptığı kamyonetin altında kalan 2 işçi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te servis aracının çaptığı kamyonetin ...
Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 ...
Gaziantep Basketbol'un galibiyet hasreti sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol'un galibiyet hasreti sürüyor
Gaziantep'te belediyeden üniversitelilere 134 milyon lira nakdi destek
YEREL HABERLER Gaziantep'te belediyeden üniversitelilere 134 milyon ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
(Görüntülü) GAZİANTEP- MEHMET UÇUM: TÜRKİYE YÜZYILI PARTİ YA DA İTTİFAK PROGRAMI DEĞİLDİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP- MEHMET UÇUM: TÜRKİYE YÜZYILI ...
Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının ...
Gaziantep'te "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Türkiye Sohbetleri" toplantısı ...
Mehmet Uçum: Türkiye Yüzyılı parti ya da ittifak programı değildir
YEREL HABERLER Mehmet Uçum: Türkiye Yüzyılı parti ya da ittifak ...
(Görüntülü) BRİKETÇİDE KUM YIĞINI ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BRİKETÇİDE KUM YIĞINI ALTINDA KALAN İŞÇİ ...
Briketçide kum yığını altında kalan işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Briketçide kum yığını altında kalan işçi kurtarıldı
Gaziantep'te kum silosuna düşen işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kum silosuna düşen işçi kurtarıldı
Gaziantepli tiyatrocular, şehidin "lösemili çocuklara destek" vasiyeti için sahne aldı
YEREL HABERLER Gaziantepli tiyatrocular, şehidin "lösemili çocuklara ...
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef yeniden Avrupa şampiyonluğu
YEREL HABERLER Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, AKARYAKIT ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.