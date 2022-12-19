Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Gaziantep'te, meydana gelen kazada yaşamını yitiren Fatih Akar (34) ile Mehmet Patlar (36) için ikindi vakti İslahiye'de cenaze töreni düzenlendi. Akar ve Patlar, Kayabaşı Mahallesi´nde kılınan cenaze namazının ardında mahalle mezarlığına defnedildi.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

2022-12-19 17:05:07



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