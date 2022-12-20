PKK propagandasından hükümlü firari, saklandığı adreste yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.K., saklandığı adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı suçlamasıyla yargılanıp, 1 yıl 11 ay 22 gün hapse mahkum edilen firari S.K.'nin Gaziantep'te olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, S.K.'yi saklandığı adreste yakaladı. İşlemleri sonrası S.K., cezaevine teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-20 11:38:07



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