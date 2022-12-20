Gaziantep´te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te aralarında alacak meselesinden husumet bulunan iki aile üyelerinin taş ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Binada yaşayanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Polisler, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-12-20 15:29:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.