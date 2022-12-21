Suriye'nin kayıp türkülerini kitaplaştırdı



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)SURİYELİ müzisyen İbrahim Muslimani (33), ülkesinin farklı bölgelerinde yaptığı 18 yıllık araştırma sonrası, Suriye´nin unutulan türkülerini derleyerek bir kitapta topladı. 'Wasl' adını verdiği ve içerisinde 500 yıl önce yazılmış türkülerin de bulunduğu 48 eseri kitaplaştıran Muslimani, amacının ülkesinin kayıp eserlerini gün yüzüne çıkarmak ve dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.

Suriye'nin Halep kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyada gelen İbrahim Müslimani, müzikle iç içe bir çocukluk geçirdi. Müslimani, aldığı eğitimler ve hocalarının yönlendirmesi ile Suriye musikisi üzerine çalışmalar yaptı. Ülkenin farklı kentlerini gezerek müzisyenler ile görüşen ve onların arşivlerinden faydalanan Muslimani, kaydedilmemiş eserleri de dinleyerek ezberledi. Yıllar içerisinde büyük bir arşiv oluşturan Muslimani, ülkesindeki karışıklık nedeniyle 2012 yılında Türkiye'ye geldi. Çalışmalarına burada da devam eden İbrahim Muslimani, 18 yıl süren araştırmaları sonucu Suriye'nin unutulan türkülerini 'Wasl' adını verdiği kitapta topladı.

'MÜZİK BENİM OYUNUMDU'

İbrahim Muslimani, müzikle iç içe bir çocukluk geçirdiğini ifade ederek, yaşıtlarının oyunlar oynarken kendisinin müzikle eğlendiğini söyledi. Osmanlı ve Suriye musikisine hayatını verdiğini belirten Muslimani, ''Ben tüm dünyanın müziklerine aşığım. Özellikle o müzikler içerisinde Osmanlı ve Suriye musikisi ilgi ve hayranlık alanım. Müzisyen bir ailede büyüdüğüm için müziğe olan ilgim çocukluğumda başladı. Özellikle babam başta olmak üzere tüm çevremdekilerden ilham alarak bu yola çıktım" dedi.

'KAYDI OLMAYAN ESERLERİ EZBERLEDİM'

İbrahim Muslimani, Suriye'nin farklı kentlerini dolaşıp müzisyenlerle bir araya gelerek kendisine arşiv oluşturduğunu söyledi. Kaydı olmayan eserleri ise dinleyerek ezberlediğini belirten Muslimani, bu doğrultuda büyük bir arşiv oluşturduğunu anlatarak, ""Sonrasında nadir bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş, kaydedilmeyen eserler peşinde koştum. Bir hocam ile birlikte başladık bu serüvene. Kendimde Suriye musikisi ile ilgili bir sorumluluk hissettim. Suriye'de çok önemli bir miras vardır. Bu miras sadece hafız ve büyük ustaların kalbinde kalacaktı. Kendimde bu sorumluluğu gördüğüm için, bunu toparlayıp kaydı olmayan eserleri de ezberlemem gerektiğini düşündüm. Hayatımı bu amaç için verdim diyebilirim. Bu amaç doğrultusunda kayıtlar, evraklar biriktirdim ve neredeyse bir kütüphane oluşturdum. Eski kayıtları da arşivledim'' diye konuştu.

Kitabında 48 eser ve 7 makam olduğunu vurgulayan Muslimani, sözlerini şöyle tamamladı:

''Geçmişte kaydedilmeyen önemli eserleri bugüne ulaştırmak için birleştirme anlamına da gelen 'Wasl' kitabını hazırladım. Uzun yıllardır, arşivlediğim ve biriktirdiğim eserleri toparlarken de bazı zorluklar yaşadım. Çünkü aldığım bilgiler ile bir araya getirmek zor bir işti. Buna göre 'Wasl' adlı kitabımızın içerisinde 48 eser, 7 makam var. Bu eserler içerisinde çok nadir eserler bulabilirsiniz. Tarihi 500 yıla dayanan musikiler var. Aynı zamanda bu kitap içerisinde Osmanlı musikisinden saz eserleri de bulunuyor. Çalışmalarıma devam edeceğim."

Muslimani, çalışmalarına Gaziantep'te devam ettiğini ve kentte kurulu bir dernekte de Suriyeli sanatseverlere müzik eğitimi verdiğini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-12-21 09:43:28



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