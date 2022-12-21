Suriye'nin kayıp türkülerini kitaplaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye'nin kayıp türkülerini kitaplaştırdı

DHA

Suriye'nin kayıp türkülerini kitaplaştırdı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)SURİYELİ müzisyen İbrahim Muslimani (33), ülkesinin farklı bölgelerinde yaptığı 18 yıllık araştırma sonrası, Suriye´nin unutulan türkülerini derleyerek bir kitapta topladı. 'Wasl' adını verdiği ve içerisinde 500 yıl önce yazılmış türkülerin de bulunduğu 48 eseri kitaplaştıran Muslimani, amacının ülkesinin kayıp eserlerini gün yüzüne çıkarmak ve dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.
Suriye'nin Halep kentinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyada gelen İbrahim Müslimani, müzikle iç içe bir çocukluk geçirdi. Müslimani, aldığı eğitimler ve hocalarının yönlendirmesi ile Suriye musikisi üzerine çalışmalar yaptı. Ülkenin farklı kentlerini gezerek müzisyenler ile görüşen ve onların arşivlerinden faydalanan Muslimani, kaydedilmemiş eserleri de dinleyerek ezberledi. Yıllar içerisinde büyük bir arşiv oluşturan Muslimani, ülkesindeki karışıklık nedeniyle 2012 yılında Türkiye'ye geldi. Çalışmalarına burada da devam eden İbrahim Muslimani, 18 yıl süren araştırmaları sonucu Suriye'nin unutulan türkülerini 'Wasl' adını verdiği kitapta topladı.
'MÜZİK BENİM OYUNUMDU'
İbrahim Muslimani, müzikle iç içe bir çocukluk geçirdiğini ifade ederek, yaşıtlarının oyunlar oynarken kendisinin müzikle eğlendiğini söyledi. Osmanlı ve Suriye musikisine hayatını verdiğini belirten Muslimani, ''Ben tüm dünyanın müziklerine aşığım. Özellikle o müzikler içerisinde Osmanlı ve Suriye musikisi ilgi ve hayranlık alanım. Müzisyen bir ailede büyüdüğüm için müziğe olan ilgim çocukluğumda başladı. Özellikle babam başta olmak üzere tüm çevremdekilerden ilham alarak bu yola çıktım" dedi.
'KAYDI OLMAYAN ESERLERİ EZBERLEDİM'
İbrahim Muslimani, Suriye'nin farklı kentlerini dolaşıp müzisyenlerle bir araya gelerek kendisine arşiv oluşturduğunu söyledi. Kaydı olmayan eserleri ise dinleyerek ezberlediğini belirten Muslimani, bu doğrultuda büyük bir arşiv oluşturduğunu anlatarak, ""Sonrasında nadir bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş, kaydedilmeyen eserler peşinde koştum. Bir hocam ile birlikte başladık bu serüvene. Kendimde Suriye musikisi ile ilgili bir sorumluluk hissettim. Suriye'de çok önemli bir miras vardır. Bu miras sadece hafız ve büyük ustaların kalbinde kalacaktı. Kendimde bu sorumluluğu gördüğüm için, bunu toparlayıp kaydı olmayan eserleri de ezberlemem gerektiğini düşündüm. Hayatımı bu amaç için verdim diyebilirim. Bu amaç doğrultusunda kayıtlar, evraklar biriktirdim ve neredeyse bir kütüphane oluşturdum. Eski kayıtları da arşivledim'' diye konuştu.
Kitabında 48 eser ve 7 makam olduğunu vurgulayan Muslimani, sözlerini şöyle tamamladı:
''Geçmişte kaydedilmeyen önemli eserleri bugüne ulaştırmak için birleştirme anlamına da gelen 'Wasl' kitabını hazırladım. Uzun yıllardır, arşivlediğim ve biriktirdiğim eserleri toparlarken de bazı zorluklar yaşadım. Çünkü aldığım bilgiler ile bir araya getirmek zor bir işti. Buna göre 'Wasl' adlı kitabımızın içerisinde 48 eser, 7 makam var. Bu eserler içerisinde çok nadir eserler bulabilirsiniz. Tarihi 500 yıla dayanan musikiler var. Aynı zamanda bu kitap içerisinde Osmanlı musikisinden saz eserleri de bulunuyor. Çalışmalarıma devam edeceğim."
Muslimani, çalışmalarına Gaziantep'te devam ettiğini ve kentte kurulu bir dernekte de Suriyeli sanatseverlere müzik eğitimi verdiğini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-12-21 09:43:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçı ...
(Görüntülü)GAZİANTEP?TE İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 4 YARALI, 4 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP?TE İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 4 ...
Gaziantep'te bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi ...
Gaziantep´te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 4 ...
Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yapan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yapan ...
Gaziantep'te araç plakalarını bantla kapatan 2 sürücüye ceza kesildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te araç plakalarını bantla kapatan 2 ...
Gaziantep'te kumar oynanmasına yer temin eden zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kumar oynanmasına yer temin eden zanlı ...
Gaziantep'te ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Lig Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Lig ...
Gaziantep'te yeni doğan bebeğin gömülü bulunmasıyla ilgili davada 5 sanığa müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te yeni doğan bebeğin gömülü bulunmasıyla ...
Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, iş insanlarını ülkesine yatırıma davet etti:
YEREL HABERLER Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, iş ...
Üniversiteliler görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yazılım geliştirdi
YEREL HABERLER Üniversiteliler görme engellilerin hayatını ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE, OKULDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE, OKULDAN HIRSIZLIK YAPAN ...
Gaziantep'te firari terör hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari terör hükümlüsü yakalandı
PKK propagandasından hükümlü firari, saklandığı adreste yakalandı
YEREL HABERLER PKK propagandasından hükümlü firari, saklandığı ...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Kılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
(Görüntülü) GAZİANTEP?TE EV YANGINI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP?TE EV YANGINI
Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 ...
"Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi" tamamlandı
YEREL HABERLER "Gaziantep Yemenisi Ayakkabı Ustaları El Veriyor ...
Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının ...
Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla ...
Gaziantep'te yangının çıktığı 2 ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yangının çıktığı 2 ev kullanılmaz hale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.