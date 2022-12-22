Gaziantep FK - Boluspor: 3-1

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Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) -

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Halil İbrahim Pehlivan, Tosça, Ertuğrul Ersoy (Dk. 70 Markovic), Kitsiou, Jevtovic, Furkan Soyalp (Dk. 70 Merkel), Veliu (Dk. 58 Sagal), Mustafa Eskihellaç (Dk. 87 Mirza Cihan), Maxim, Figueiredo

DYOREX BOLUSPOR: Selmani Mehmet Zahit, Oulare, Posmac (Dk. 66 Landel), Batuhan İşçiler (Dk. 80 Ensar Bilir), Eray Ataseven (Dk. 66 Ercan Yazıcı), Yameogo, Erdem Can (Dk. 46 Bregu), Burak Aslan, Melih Okutan (Dk. 46 Arda Köksal), Ozan Papaker

GOLLER: Dk. (P) 41 Maxim, Dk. 65 Ertuğrul, Dk. 90+4 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 86 Bregu (Boluspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK), Batuhan (Boluspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur maçında Gaziantep FK sahasında Boluspor´u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

16'ncı dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim´in şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Furkan Soylap´in sert şutu üstten auta çıktı.

17´nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Veliu´nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic´in gelişine vuruşu yandan auta gitti.

19´uncu dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Figueiredo´nun pasıyla topla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına giren Maxim´in sert şutu direkten auta çıktı.

24´üncü dakikada gelişen Boluspor atağonda Merih´in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Mustafa Burak kurtardı.

40´ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Veliu´nun sağ çaprazdan kaleye şutunda topun Batuhan´ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

41´inci dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Maxim´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

65´inci dakikada Gaziantep FK´da sağ köşeden Maxim´in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul´un kafa vuruşu filelere gitti: 2-0.

86´ncı dakikada orta alandan gelişen Boluspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bregu´nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

90+4'üncü dakikada Gaziantep FK'nın kontra atağında topu sürükleyen Merkel'in ara pasında topla buluşan Markovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Gaziantep FK bir üst tura yükseldi.

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-12-22 19:02:23



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