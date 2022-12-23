Yolcu treninde 10,6 kilo esrara 2 gözaltı

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolcu treninde 10 kilo 630 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Fevzipaşa Garı'nda, Elazığ-Adana seferini yapan yolcu treninde, ihbar üzerine arama yaptı. Durumundan şüphelenilen 2 yolcunun valizlerinde, 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-12-23 09:46:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.