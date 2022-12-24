Gaziantep'te, `kupon kazandınız´ vaadiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP merkezli 3 ilde yasa dışı bahis siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi `kupon kazandınız´ vaadiyle 5 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları internet siteleri üzerinden `kupon kazandınız´ vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına aldı. Şüphellierin tuzaklarına düşürdükleri kişileri `kupon kazandınız´ vaadiyle 5 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı, 4´ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-24 15:17:54



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