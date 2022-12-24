Beşiktaş kafilesi Gaziantep´te çiçeklerle karşılandı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP (DHA) Beşiktaş kafilesi yarın oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşması öncesi özel uçakla akşam saatlerinde Gaziantep'e geldi.

Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesi için kente gelen Beşiktaş kafilesini havalimanında çok sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara çiçek hediye etti. Taraftarlar ayrıca tezahüratta bulunduğu siyah beyazlılar ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular konaklayacakları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Futbolcuların gelişi

Tezahürat yapan taraftarlar

Şenol Güneş'e çiçek verilmesiDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-12-24 17:59:51



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