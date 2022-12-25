Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından


Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Beşiktaş karşısında istedikleri oyunu sahaya en iyi şekilde yansıttıklarını, baskılı oynayıp, pozisyonlar bulmaya çalıştıklarını ancak sadece bir gol atabildiklerini belirten Erol Bulut, "İyi oynadık ve 2-3 gol atabilirdik. Ama sadece bir gol atabildik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibimiz iyi ayakları olan bir takım. Oyuncularımı verdikleri mücadele ve oynadıkları iyi oyundan dolayı kutluyorum. 1 puan aldık, yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında hakemin Kevin N'Koudou'ya kırmızı kart göstermediğini belirten Erol Bulut, takım olarak gol noktalarında sıkıntı yaşadıklarını, transfer döneminde yapacakları takviyelerle oyuncu kalitelerini arttırmak istediklerini sözlerine ekledi.
ŞENOL GÜNEŞ: PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ
Yaptıkları top kayıpları nedeniyle atak gerçekleştirmekte zorlandıklarını ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İki takım için de önemli bir maçtı. İlk yarı rakibi kontrol ederek hücuma çalıştık. Oyunu hızlandıramadık ve top kayıplarıyla beraber istediğimiz atakları geliştiremedik. Hücum zenginliği az oldu. Daha fazla hamle için risk alarak önde oynamak istedik. Duran toplarda da sıkıntı yaşadık. Bugün topla bütünleşemedik ve bu skora da yansıdı. Sonradan oyuna girenler de bekleneni veremedi. Becerilerimizi istenilen yerde istediğimiz gibi kullanamadık. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Bulut'un açıklamaları
Şenol Güneş'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-12-25 19:17:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Gaziantep FK - Beşiktaş: 1-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Beşiktaş: 1-1
Gaziantep'te husumetli aileler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te husumetli aileler arasındaki kavgada 3 ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Gaziantep FK- Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK- Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;İN KURTULUŞUNUN 101&#039;İNCİ YILI KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN ...
Gaziantep'te 47 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 47 kilo 250 gram uyuşturucu ele ...
(Görüntülü) 3 İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ...
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl ...
Gazianteplilerin düşmana karşı verdiği kahramanca mücadelenin üzerinden 101 yıl geçti
YEREL HABERLER Gazianteplilerin düşmana karşı verdiği kahramanca ...
Gaziantep Basketbol 3 maç sonra galip geldi
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol 3 maç sonra galip geldi
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 350 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 350 LİTRE ETİL ALKOL ...
Iraklı kanser hastası Gaziantep'te yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Iraklı kanser hastası Gaziantep'te yapılan ameliyatla ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan'dan Gaziantep ziyaretleri
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan'dan ...
Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi
Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
(Görüntülü) Beşiktaş kafilesi Gaziantep?te çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Beşiktaş kafilesi Gaziantep?te ...
Gaziantep FK'de yönetim kurulu belirlendi
YEREL HABERLER Gaziantep FK'de yönetim kurulu belirlendi
Beşiktaş kafilesi Gaziantep´te çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Gaziantep´te çiçeklerle karşılandı
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, &#039;KUPON KAZANDINIZ&#039; VAADİYLE DOLANDIRICILIĞA 5 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 'KUPON ...
GAFSAD'dan 35. yıl fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER GAFSAD'dan 35. yıl fotoğraf sergisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.