Gaziantep´e şehit ateşi düştü

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri´nin Irak´ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz´ın (21) acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu. Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz´ın şehit olduğu haberini Yavuzeli ilçesi Örenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Ali Korkmaz ile annesi Fadile Korkmaz, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Korkmaz´ın cenazesi Gaziantep´te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-12-26 22:17:52



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