Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten ve halen örgüte eleman kazandırmaya çalışan 14 şüpheliyi tespit etti. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine düzenlediği operasyonla şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 7'si adli kontrol kararıyla olmak üzere 11 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-12-31 12:12:12



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