Gaziantep'te otomobil, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 12 yaralı

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, otomobilin kavşaktan çıkan servis midibüsüne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11'i öğrenci 12 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, GaziantepKilis yolunun 12'nci kilometresindeki Beşgöz kavşağında meydana geldi. Osman Muhammet İsa yönetimindeki 79 MA 3222 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkmak isteyen ve öğrenci taşıyan Nadir Böş'ün (66) kullandığı 47 DF 143 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, refüje devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobildeki Abdullah Nacar'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Osman Muhammet İsa ile servisteki 11 öğrenci ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2023-01-05 10:30:40



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