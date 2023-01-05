Gaziantep FK - Başakşehir: 1-1

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Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Kitsiou, Dijilobodji, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim (Dk. 70 Hanousek), Merkel (Dk. 70 Furkan Soylap), Veliu (Dk. 55 Sagal), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 70 Markovic), Maxim, Figueiredo

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan Da Silva, Ömer Ali Şahiner, Alves De Lima, Ahmed Touba, Danijel Aleksic (Dk. 77 Mounir Chouiar), Serdar Gürler (Dk. 85 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç (Dk. 86 Patryk Szysz), Berkay (Dk. 90+6 Nzaba), Ndayishimiye, Okaka (Dk. 90+6 Keny)

GOLLER: Dk.43 Berkay (Başakşehir) Dk. 90+7 Maxim (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Maxim, Markovic (Gaziantep FK)Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

4´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou´nun ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Maxim´in şutu kalecide kaldı.

43´üncü dakikada sol kanattan başlayan Başakşehir atağında çaprazda topla buluşan Berkay´ın düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

50´nci dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Serar´ın pasında topla buluşan Berkay rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Serdar´ın şutunu kaleci Günay kurtardı.

51´inci dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında Serdar´ın pasında topla buluşan Okaka´nın vuruşunu kaleci Günay son anda kurtardı.

52´nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Velıu´nın pasında topla buluşan Figueredo´nın rakibinden sıyrılarak vurduğu şut az farkla auta çıktı.

74´üncü dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında Deniz Türüç´ün pasında topla buluşan Okaka´nın vuruşu kaleci Günay´da kaldı.

90+7'nci dakikada Gaziantep FK eşitliği yakaladı. Kaleci Günay'ın uzun topuna yükselen Ertuğrul'un kafa vuruşu sonucu ceza alanı içerisinde karambolde Dijilobodji'nin dokunduğu top Maxim'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çağrazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş Ahmet ATMACA

2023-01-05 19:20:36



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