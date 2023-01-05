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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Başakşehir maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Başakşehir maçının ardından


Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, son dakikada gelen gol ile 1 puan aldıkları için oyuncuları kutladı. Futbolcularının özellikle ikinci yarıda mücadeleyi hiç bırakmadığını aktaran Bulut, "Bugün 90 dakikanın sonunda aldığımız 1 puan önemliydi. Maça ilk ve ikinci 45 dakika olarak bakmamız lazım. İlk yarıda bizim kaçırdığımız ve rakibin değerlendirdiği pozisyon vardı. ikinci yarıda pes etmeyen bir Gaziantep vardı. Sonuna kadar zorladık ve yeterince pozisyona da girdik. Maalesef 1 pozisyon değerlendirdik . Sonuçta 1 puan aldık. Bu puandan dolayı da oyuncularımı kutluyorum. Maç kazanılmadığı zaman ister istemez futbolcular stres yaşıyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta olmazsa diğer haftalarda puan için çalışacağız" diye konuştu.
Erol Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu´nun Gaziantep FK Beşiktaş maçındaki tartışılan pozisyon ile ilgili yayınlanan VAR kayıtları ile ilgili de şöyle dedi:
"Hakem ile ilgili bir şey söylemeyeceğim, sonuçta gerekenler tüm hafta boyunca konuşuldu. Günay´ın orada söylediği bir cümle var. Maalesef hakem dalga geçerek futbolcumuza cevap veriyor. O da futbol adına şık değil."
ERDİNÇ SÖZER: AMACIMIZ GALİBİYETTİ
Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, son dakika da olsa oyunu bırakmamak gerektiğini belirterek, amaçlarının galibiyet olduğunu ve 1 puan için üzgün olduklarını söyledi.
Maç boyunca önemli pozisyonlar bulduklarını aktaran Sözer, "Beklediğimiz gibi bir maç olmadı. Gaziantep FK iyi hazırlanmış ve oynayan bir takımdı. İlk yarıda iyi oynadık ama istediğimiz oyun bu değildi. Maç boyunca pas oyunu yaparak güzel pozisyonlar bulduk. Bu pozisyonların ardından nitekim golü bulduk ve öne geçtik. İkinci yarı hedefimiz ikinci golü atıp pas oyununa devam etmekti. 70´inci dakikaya kadar yaptık bunu aslında. Gaziantep sonrasında uzun toplarda oyuna dahil oldu. güzel pozisyonlar yakaladı. 90+8´inci dakika bile olsa oyunu bırakmamak gerekiyor. Son dakikada olsa böyle uzun toptan gol yersek oyunu kaybetmiş oluruz. Yine 1 puan aldık, bizim amacımız galibiyetti. Bunun için üzgünüz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Bulut´un açıklamaları
Erdinç Sözer´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş Ahmet ATMACA
2023-01-05 19:55:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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